Due notti fa, mentre Luca Calvani e Jessica Morlacchi stavano discutendo in cucina, dal salone si è sentito chiaramente un pianto disperato, e l’attore toscano si è subito chiesto cosa fosse successo. A quel punto, l’ex cantante dei Gazosa ha sussurrato: “E’ Zeudi. Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte e…”. La regia ha prontamente cambiato inquadratura e nei minuti successivi, anche altri inquilini ha parlato di quanto accaduto. Stefano Tediosi, rivolgendosi ad Emanuele Fiori, ha detto: “Qui ti arrestano”. A quanto pare, Zuedi avrebbe chiesto a coinquilini e autori che non si parlasse dell’accaduto in puntata. L’ex Miss Italia ha chiesto a Tediosi di fare un cambio letto, così da stare lontana da Emanuele.

Ieri mattina, anche Shaila Gata ha commentato l’accaduto: “Sono cose che io ho subito davvero, spero che non vengano strumentalizzate. Son cose gravi eh, sono parole forti, mi ha fatto proprio tenerezza”. Lorenzo Spolverato le ha risposto: “Hai proprio ragione la penso come te su questo. Io non esiterò a difenderlo se ne dovesse avere bisogno. Poi c’è da capire se effettivamente…”.

Ieri pomeriggio, invece, pare sia arrivata una decisione degli autori. Appena uscita dal Confessionale, Ilaria Galassi si è diretta in camera da Zeudi e le ha detto all’orecchio: “Tranquilla. Mi hanno detto in confessionale di non dire più nulla di questa cosa, perché sarebbe meglio ". Pamela Petrarolo, invece, parlando con alcune coinquiline ha detto che Emanuele stava facendo il solletico sotto le coperte a Zeudi e dopo la situazione è degenerata, con la Di Palma che l’ha accusato e si è messa a piangere.