E’ cosa nota che Jessica Morlacchi si sia presa una cotta per Luca Calvani e così, come è accaduto per Luca Giglioli, si è esposta, ha preso un due di picche e se l’è presa con l’inquilina in quel momento più vicina al ragazzo che le piace. Ad inizio del Grande Fratello era Yulia Bruschi, adesso è Helena Prestes, la quale ha dovuto fare i conti con la rabbia dell’ex cantante dei Gazosa. Ecco perché la sorella della modella brasiliana ha deciso di rompere il silenzio.

“Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla - ha scritto la sorella di Helena su Instagram -. Questa etichetta, usata quando mancano argomenti, riflette una società che delegittima il diverso e invalida la forza femminile. Non è pazzia pensare, sentire o agire in modo autentico; è pazzia ricorrere all’offesa per evitare il dialogo. Il rispetto sta nell’ascolto, non nell’annullamento. Abbiamo il coraggio di argomentare, non di attaccare”.

Parlando con alcune coinquiline, Jessica ha addirittura ammesso di temere per la propria incolumità: “Ragazzi ma lo vedete come mi guarda? Anche oggi mi ha guardato così due o tre volte. Lei adesso ha me nel mirino. Ieri notte in camera stava sdraiata mentre mi mettevo il pigiama e mi fissava a pochi cm di distanza. Io inizio ad avere paura. Magari che ne so, se ha qualche oggetto vicino me lo tira addosso”.