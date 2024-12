Nella puntata di domani, lunedì 16 dicembre, ci sarà un altro televoto eliminatorio e un concorrente dovrà abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello. In nomination ci sono cinque inquilini. Scopriamo cosa dicono i sondaggi.

Dopo l’eliminazione di Federica Petagna, il reality show condotto da Alfonso Signorini si prepara a dire addio ad un altro concorrente. Nella puntata che andrà in onda domani – la diciottesima stagionale – un nuovo televoto eliminatorio stabilità chi sarà il prossimo gieffino ad abbandonare la Casa. Domani sera varcheranno la porta rossa Stefania Orlando e Eva Grimaldi, e tra le mura del loft, dopo gli ingressi di Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Le Monsè, Bernardo Cherubini ed Emanuele Fiori, si inizia a stare un po’ stretti.

Televoto, cosa dicono i sondaggi

A rischio eliminazione ci sono Helena Prestes, le Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Tommaso Franchi. Le Non è la Rai sono state nominate (segretamente) proprio da Helena, nominata a sua volta da Jessica, Stefano, Lorenzo, Luca, Giglio e, ovviamente, da Shaila. Quest’ultima è stata nominata da Javier, mentre Stefano è stato nuovamente nominato dal suo vecchio "rivale" in amore Alfonso.

Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Helena Prestes è la super-favorita con il 47% delle preferenze del pubblico. Staccata Shaila Gatta (al 17%) e Tommaso Franchi (15%), a rischio così come Stefano Tediosi (dato al 13%) e le Non è La Rai, che chiudono al 7% le proiezioni.