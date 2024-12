Nelle ultime ore, tra le mura della Casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno discusso in più occasioni delle gravi accuse mosse da Zeudi Di Palma nei confronti di Emanuele Fiori. L’ex Miss Italia, nella notte tra venerdì e sabato, è scoppiata a piangere, e ha accusato il coinquilino di averla toccata sotto le coperte. Ieri sera, Javier Martinez e Helena Prestes si sono espressi al riguardo.

Il pallavolista argentino ritiene che Zeudi abbia esagerato: “Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. […] L’ha fatto passare per una persona che non è. Ha tirato in ballo un discorso forte in maniera troppo leggera. Ieri non mi è piaciuto come ha reagito su quella cosa, ha esagerato. Perché l’ha fatto passare per una persona che non è. E poi anche se fosse stato così non doveva esternare in quel modo. Io sono sicuro che Lele non ha fatto… Tu puoi esternare in un modo, ma non puoi accusare un ragazzo di essere un maniaco. Arrivare a dire che lui ha…”.

Helena ha invece espresso solidarietà all’amica e si è schierata dalla sua parte: “Non ti è piaciuto come ha reagito? Ma perché? Dici che l’ha fatto passare da maniac0? Io non ho visto dall’inizio la cosa, ma secondo me ognuno esterna le cose a modo suo, lui poteva dire semplicemente “scusa”. Non si può giudicare la reazione su cose del genere. Non mi torna quello che dici. Semplicemente bastava prenderla con calma. C’erano dieci persone attorno, c’era Shaila che ripeteva ‘cosa succede non sto capendo?’. Se lei è esploda qualcosa c’è. Va rispettata e lui deve rispettarla. no, no, no, non va bene”.