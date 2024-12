Ieri sera, al termine dell’esibizione del primo “ballerino per una notte”, Milly Carlucci si è posizionata al centro dello studio di Ballando con le Stelle per accogliere Guillermo Mariotto, che però è rimasto alcuni secondi in più dietro le quinte e ha detto qualcosa che non è passato inosservati. Molti telespettatori sui social hanno accusato il giurato di aver detto “fija de na mig****a!”. L’audio è però poco chiaro, e sul caso è intervenuta Striscia la Notizia con dei post pubblicati su Instagram e X. I profili ufficiali del tg satirico hanno condiviso la clip con il volume alzato e con dei sottotitoli, in cui si può leggere la stessa frase che era stata riportata da moltissimi utenti sui social poche ore prima. Nei post di Striscia sono state taggate anche Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli.

Mariotto ha davvero detto ciò che si legge nei sottotitoli di Striscia la Notizia? Se così fosse si abbatterebbe una nuova bufera sullo stilista. Ieri sera, la Carlucci ha parlato di cartellino giallo per Mariotto, retroscena già svelato in precedenza da Fanpage: “Ma oltre ai divertenti calembour, Fanpage.it può confermare che, come dichiarato dallo stesso giudice, Guillermo Mariotto parteciperà alla consueta riunione con gli autori e con la produzione e sarà messo un punto alla vicenda che ha tenuto banco per due settimane. Guillermo Mariotto dovrebbe restare al suo posto per il bene del programma e della famiglia di Ballando con le stelle, ma per lo stesso motivo non saranno più tollerati atteggiamenti che possano mettere in imbarazzo la Rai e lo stesso show. D’altronde, come ha ricordato Milly Carlucci, “c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.