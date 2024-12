E’ scoppiato un nuovo “gate” nella Casa del Grande Fratello con protagoniste Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Mentre la modella brasiliana e l’ex Miss Italia hanno rinvenuto una scatola di preservativi nascosti in lavanderia. La scoperta ha sorpreso le due concorrenti, che poi hanno riferito l’accaduto.

Helena Prestes si stava occupando del bucato, quando ha notato una scatola a forma di cuore con dentro dei profilattici nascosta su uno scaffale. Subito dopo, la brasiliana e la gieffina partenopea hanno iniziato a domandarsi chi potesse aver messo le protezioni all'interno della Casa.

Mentre preparavano la lavatrice, Helena ha notato una scatola a forma di cuore e, mostrandola a Zeudi, ha detto: “E questi?”. Poi l’ha aperta mostrando il contenuto. “Perché ci sono?”, ha chiesto la Di Palma. “Ma che ca**o ne so! E’ un’ingiustizia, come si permettono?”, ha risposto la Prestes ridendo insieme alla coinquilina. In seguito, c’è stata una chiacchierata tra le due gieffine, con l’ex Miss Italia che però ha parlato coprendosi il microfono. Si è capito qualcosa solo dalle risposte della concorrente brasiliana: “Tu, certo. Brava, con quanti? Non farlo, devi essere più intima nella persona…”.

Non è chiaro cosa si siano dette, ma è ipotizzabile che abbiano parlato proprio dell’utilizzo del contraccettivo, non necessariamente all’interno della Casa. In seguito, Zeudi ha riferito l’accaduto anche a Chiara Cainelli, che ha aggiunto: “Ma chi li fornisce? Ma sono contati?”.