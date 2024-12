Questa sera andrà in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello, durante la quale verrà svelato l’esito di un nuovo televoto che, però, questa volta non sarà eliminatorio. I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini sono chiamati a scegliere il loro concorrente preferito, e i due più votati saranno immuni. In nomination ci sono ben sette inquilini: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Tommaso Franchi e Bernardo Cherubini.

I risultati del sondaggio di Forum Free parlano abbastanza chiaro. In testa c’è Helena Prestes, seguita da Javier Martinez, mentre al terzo posto c’è Lorenzo Spolverato (non molto distante dai primi due). Sono questi i tre concorrenti a contendersi le due immunità in palio. Fuori dai giochi invece, gli ultimi arrivati, Emanuele, Zeudi e Bernardo.

Helena Prestes 39,69%

Javier Martinez 21.63%

Lorenzo Spolverato 16,71%

Tommaso Franchi 10,65%

Zeudi Di Palma 5,46%

Emaniele Fiori 3,44%

Bernardo Cherubini 2.43%

Grande Fratello, il riassunto delle nomination

“Gli inquilini hanno salvato Amanda e Alfonso mentre le opinioniste scelgono Shaila e Luca. Le donne, vanno in Superled. Si mettono intorno al tavolo e posizionano le carte. Inizia Amanda che, sentendosi in difficoltà, sceglie Zeudi, con cui ha parlato di meno – riporta il sito ufficiale del GF –. Jessica vota Helena. Anche Chiara indica la modella, con la quale ha avuto una piccola incomprensione.

Helena ricambia il voto di Jessica, mentre Zeudi opta per Mariavittoria, accusandola di aver divulgato una sua confidenza. La miss viene subito smentita da Shaila, che si addossa le colpe.

Le Non è la Rai nominano Helena e battibeccano con la ragazza. Al coro contro la brasiliana si uniscono Mariavittoria e le Monsè. La dottoressa ritiene che il loro rapporto sia cambiato, mentre la coppia, non d’accordo sulla Nomination, ritiene che Helena non abbia stretto amicizia con Perla. Chiude il giro Shaila, la quale sceglie Zeudi, troppo attaccabrighe

In Confessionale, Tommaso comincia le Nomination facendo il nome di Emanuele. Javier nomina Lorenzo, con cui non riesce a trovare una quadra, votazione che viene successivamente ricambiata dal milanese. Anche Alfonso, Luca e Bernardo indicano Emanuele. Subito dopo tocca proprio a Emanuele che sceglie Tommaso per mancanza di dialogo. L’ultima parola spetta a Giglio che nomina Bernardo. Televoto Grande Fratello, Alfonso comunica ai ragazzi l’esito delle Nomination: Helena, Zeudi, Emanuele, Lorenzo, Javier, Tommaso e Bernardo sono i nominati”.