Manuel Bortuzzo ha scelto di andare a Verissimo per raccontare la vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto con l’ex fidanzata Lulù Selassiè, condannata ad un anno e otto mesi per stalking. La scelta dell’atleta paralimpico di rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin non è stata gradita da Luisella Costamagna, che lo ha attaccato su X. Ma facciamo un passo indietro.

La giornalista aveva invitato Manuel Bortuzzo nel programma di Rai 2 Tango. L’ospitata era prevista per venerdì 11 aprile, il giorno seguente ad un’intervista rilasciata dalla sedicente principessa etiope a Fanpage.it. Inizialmente, il nuotatore ha confermato la sua presenza a Tango ma, poco prima di recarsi in studio per la registrazione, ha detto di non sentirsela e si è tirato indietro. Luisella Costamagna commentò l'accaduto sul suo account X: “Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna ‘scelta Rai' di non mandarlo in onda”.

Il profilo Instagram di Verissimo ha annunciato che nella puntata di domenica 27 aprile andrà in onda un’intervista a Manuel Bortuzzo. La reazione di Luisella Costamagna non si è fatta attendere: “Quindi a Tango “non se la sentiva di parlare”, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA”.