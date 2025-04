Ieri è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 26 aprile. L’eliminato sarà uno tra TrigNo e Chiara Bacci. Di seguito le anticipazioni dettagliate fornite da SuperGuidaTV:

Prima manche

La puntata è iniziata con la prima manche, dove ad avere il controllo iniziale sono stati gli Zerbi-Cele, che si sono aggiudicati la vittoria. Francesco vs Antonia. Vittoria per Antonia. TrigNO vs Alessia? vittoria per TrigNO. Nicolò vs Daniele ? vince Daniele. Primo eliminato provvisorio: Nicolò

Seconda manche

La vittoria va al team Petti-Lo, formato da Francesco e Daniele. TrigNO contro Antonia e Jacopo Sol ? TrigNO canta Nessuno è Robin, mentre Antonia e Jacopo propongono Purple Rain e vincono loro. TrigNO vs Daniele ? vince TrigNO Guanto di sfida Modern: Francesco contro Daniele, la spunta Francesco. Al ballottaggio va: Chiara.

Terza manche

Gli Zerbi-Cele si impongono nuovamente. Finisce a rischio eliminazione TrigNO. Sfida diretta: Antonia vs TrigNO ? Antonia canta Essere umani, TrigNO esegue una cover in inglese. Vince Antonia. Ballottaggio finale: I tre a rischio sono TrigNO, Nicolò e Chiara. Il primo ad essere salvato è Nicolò. Restano in sfida TrigNO e Chiara.