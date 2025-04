Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, previsato per mercoledì 7 maggio. Nelle ultime ore è stato mandato in onda il primo promo con Veronica Gentili, nuova conduttrice del celebrity survivor.

“È la natura che comanda. Il fuoco. Il vento. L’acqua. Questa è l’Isola. L’Isola e i suoi naufraghi. Una sfida primordiale contro gli elementi. Solo uno vincerà. L’Isola ti cambia per sempre“, le parole della Gentili.

Al momento sono dodici i partecipanti ufficiali della nuova edizione de L’Isola dei Famosi (7 donne e 5 uomini), ma è possibile che il cast venga ulteriormente ampliato. Tra i nomi ancora in forse ci sono quello di Delia Duran (compagna di Alex Belli), l’attore turco Burak Ozcivit (protagonista della soap Endless Love), l’allenatore di calcio Serse Cosmi, la showgirl Carmen Russo e il dj di M20, Shorty.

Angelo Famao, cantante neomelodico

Antonella Mosetti, volto noto della TV

Camila Giorgi, ex tennista

Chiara Balestrieri, nota per un caso di cronaca giudiziari

Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello

Loredana Cannata, attrice di cinema e tv

Mirko Frezza, attore romano

Nunzio Scampitano, ballerino ed allievo di Amici

Omar Fantini, comico e conduttore

Paolo Vallesi, cantautore

Patrizia Rossetti, conduttrice

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne

Veronica Gentili sarà affiancata in studio da Simona Ventura, che vestirà i panni dell’opinionista, mente l’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.