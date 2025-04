Il prossimo mese, al Tenax di Firenze, si terrà una serata dedicata all’universo femminile organizzata da MetaLesbo del trio Le Strulle. A riportarlo sono i colleghi di Biccy.it, che aggiungono che si tratta di un evento itinerante a cui possono accedere esclusivamente le donne. L’ospite della serata sarà Zeudi Di Palma, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, alcune sostenitrici dell’ex Miss Italia pare non abbiano preso bene questa ospitata, e a raccontarlo sono proprio Le Strulle.

“Non avevamo mai avuto a che fare con fandom e haters finché non ci è venuta l’ideona di chiamare un ospite. Riassunto: i fan si sono arrabbiati tantissimo perché l’ospite resterà solo un’ora nel locale e perché non sarà un evento dedicato interamente all’ospite. Già qua, fa sorridere. Perché pretenderlo con messaggi minacciosi? Chiedendo il rimborso del biglietto, perché secondo questi fan, manchiamo di rispetto all’ospite. Forse non sapete che un’ora di permanenza in un locale è la durata media di permanenza per questa tipologia di ospiti. Tutto normale. E’ un’apparizione nel locale, non un evento incentrato sull’ospite”.

E ancora: “Da qui in poi il delirio. Centinaia di messaggi di scuse da parte dei fan, costernati per l’atteggiamento di altri componenti dei fandom. Cioè i fan si sono scusati per l’atteggiamento di altri fan. Non so se vi potete immaginare quello che stiamo leggendo da ore. Messaggi tutti uguali, quindi penso coordinati da qualche “capo fan”, non so come funzioni, perché sono davvero tutti uguali. Noi non siamo davvero abituate a queste strane dinamiche social da fanclub proveniente dagli altri due social network deliranti. Raga stiamo parlando di numeri veramente sconvolgenti. Abbiamo fatto 1200 followers in meno di 24 ore, 8000 views, quasi 2000 messaggi nei dm. Non ci è mai successa una cosa simile in 20 anni. Noi oggi non abbiamo deciso di raccontarvi questa cosa per lamentarci. Anche perché stiamo solo raccontandovi con incredulità e stupore, questo esperimento sociale che stiamo vivendo. Senza giudicare i fandom o l’ospite. Semplicemente siamo spiazzate, non eravamo pronte”.