Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono ormai inseparabili, e non si sono mai staccati – se non per poche ore – da quando hanno concluso la loro avventura al Grande Fratello. Tra dolci dediche e la volontà di costruire una famiglia insieme, i due ex gieffini viaggiano a viele spiegate verso un futuro radioso.

Durante la live su Instagram, Javier ha risposto a diverse domande dei fan. “Lei è la mia donna di vita”, ha detto l’argentino. Sebbene la loro relazione sia iniziata da poco, Martinez sembra già convinto di aver trovato la donna adatta a lui. Il pallavolista ha poi parlato anche dei loro progetti futuri, lasciando intendere la sua volontà di costruire una famiglia insieme a Helena.

“Quando sto con lei a prescindere dal posto in cui sto, sto tranquillo. Io il mio Grande Fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena, e il mio GF è stato vincere questo amore con lei. Per me non esiste altro che lei e vivere lei era la cosa più importante. Passare del tempo con lei, conoscerla sotto tutti i punti di vista per me era la cosa più importante”, ha detto Javier che, parlando della possibilità di avere figli, ha detto: “Se questi sono i presupposti, sicuramente succederà”.

Helena Prestes, i rumor su una presunta gravidanza

Intanto, nelle ultime ore Amedeo Venza ha reso pubbliche tra le sue Instagram stories due segnalazioni relative ad una presunta gravidanza di Helena Prestes. “Ciao, ho alcune informazioni. Un mio caro amico di Milano ha riferito di aver visto Helena Prestes entrare in una farmacia e di averla notata mentre acquistava u test di gravidanza nel bel mezzo della spesa”. Tuttavia, un altro utente ha fatto notare un particolare specifico: “Ma sai che ieri nella diretta un suo amico ha chiesto a Javier se Helena era incinta e lui ha smentito subito”.