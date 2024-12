Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei concorrenti più controversi e discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello. E’ altresì innegabile che il modello milanese sia tra i protagonisti assoluti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo il “drama” per l’ennesima rottura con Shaila Gatta e i rumor sul “guru della moda”, nella giornata di ieri alcune affermazioni di Lorenzo hanno sollevato un altro polverone.

In queste ore, sui social circola un video in cui Spolverato dice: “Io sono per le donne eh, però molto spesso io vedo che… Però, donna libera sì, verissimo però senza eccedere in quello che è poi lo screditare, dare la colpa solo all’uomo come creatura o causa”. Il filmato dura pochi secondi, non si capisce il contesto e non si sente nemmeno la risposta di Luca Calvani (che era seduto accanto a Lorenzo), ma sul web le parole del modello hanno fatto scoppiare l’ennesima bufera che lo vede protagonista.

“Con lui è così, o la pensi come lui e fai quello che dice lui o sei fuori”, ha commentato un utente. E ancora: “Cosa mi tocca sentire alle soglie del 2025”; “Non mi stupisce. Lui è lo stesso che a inizio del Grande Fratello diceva che non voleva vedere felici le sue ex”; “Lorenzo è proprio questo! Ogni giorno nei suoi discorsi esplicita una fobia spaventosa verso il femminismo, le donne che difendono altre donne, il non dover eccedere delle donne”.

Molti telespettatori, però, hanno preso le sue difese: “Ha ragione come ha detto Beatrice, essere una donna libera non significa giocare con i sentimenti degli uomini o provocarli la verità è nel mezzo. Donna libera significa libera di lavorare di lasciare di farsi rispettare ma dando lo stesso rispetto agli altri”. “Perché dite che è un ratto? Ha ragione e anche di brutto”.