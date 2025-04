Chiara Ferragni ha deciso di tornare a parlare del matrimonio finito con Fedez, e lo ha fatto rispondendo ad alcuni commenti su TikTok.

A chi le ha scritto: “Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?”, l’imprenditrice digitale ha risposto: “Che cosa cattiva da scrivere a una persona che ha scoperto dopo essere stata lasciata da un giorno all’altro di essere anche stata presa per il c**o per tutti questi anni”.

E ancora: “Spesso cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato”; “Con Federico? Ero davvero innamorata”. La Ferragni ha poi scritto: “I miei amori? In passato non ho avuto molta fortuna, ma resto sempre una romantica. Perché spesso scegliamo partner sbagliati? Tendiamo ad attrarre persone tossiche perché il nostro cervello riconosce quel tipo di dinamiche. Purtroppo, in ogni relazione commettiamo errori, spesso legati a traumi, insicurezze o a schemi ripetitivi che non riusciamo a interrompere”.

Alla domanda sul fatto che quelle frasi fosseri riferite indirettamente a Fedez, Chiara Ferragni ha chiarito: “Non mi riferisco a Federico, ma parlo di ciò che ascolto da persone vicine a me e dalle loro storie sentimentali”.