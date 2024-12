Quest’oggi, Carolyn Smith è stata ospite di Massimiliano Ossini a UnoMattina dove, insieme a Rossella Erra, Samanta Togni e Veera Kinnunen, ha commentato il podio di Ballando con le Stelle. Un podio che ha scatenato non poche polemiche (non tanto per il gradino più alto conquistato di Bianca Guaccero, meritatissimo), quanto per le posizioni di Federica Pellegrini e Federica Nargi.

“Sono d’accordissimo, veramente d’accordo, quella non era la mia classifica – ha detto Carolyn Smith - Sono contenta per Federica Pellegrini, ma come ho detto anche in puntata, andava guardato il ballo. Per me Bianca Guaccero era da primo posto, ma Federica Nargi da secondo posto. Federica Pellegrini ha fatto un buono sviluppo, Angelo le ha dato le basi, Pasquale ha finito il percorso. Ma la Nargi era molto molto meglio della Pellegrini”.

Se Federica Nargi è arrivata terza, la “colpa” è anche di Selvaggia Lucarelli, la quale ha deciso di dare uno zero a lei e un dieci a Federica Pellegrini.