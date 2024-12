L’eliminazione di Teodora da Amici 24 ha fatto molto rumore, e questo perché la ballerina aveva superato la sfida settimanale e, in teoria, il suo banco era salvo. Tuttavia, come abbiamo visto durante la puntata andata in onda ieri, domenica 22 dicembre, Emanuel Lo, pur di consentire l’ingresso di un’altra allieva, ha rimesso Teodora nuovamente in sfida.

“Tornata al banco dopo aver vinto la sfida, Teodora è stata costretta a scendere perché messa di nuovo in sfida da Emanuel Lo. Una sfida immediata che l’ha vista, purtroppo, perdere. La ballerina si è scontrata contro Giorgia. Hanno fatto due pezzi a testa. Teodora ha ballato per prima sulle note di Zoom Zoom e poi su quelle di River con Umberto Gaudino. Dopo essere stata eliminata è uscita dicendo: ‘los ultimos seran los primeros’. Deborah Lettieri, sua maestra, si è messa a piangere”.

Tornata sui social dopo l’eliminazione, Teodora ha tirato una frecciatina nei confronti del talent show di Maria De Filippi, repostando una clip in cui si vede la sua esibizione, corredata dalla scritta “eliminata prima del serale”, e alcune coreografie di Nicholas Borgogni, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia con sopra la scritta: “Andati al serale”.