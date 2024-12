Ieri sera, nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha avuto un confronto con Luca Calvani, facendo una rivelazione sull’attore toscano: “Non sono io che volevo fingere di avere una storia con lui. Semmai è lui che mi ha detto ‘ama, esagera, il mio ragazzo è tranquillo’. Mi ha detto di aver ricevuto un messaggio in codice che gli è stato riportato da un assistente. Io mi sono confidata anche con MariaVittoria”.

Calvani ha provato a spiegare la situazione: “Sì ho ricevuto dei segnali, delle cose che pensavo… Mi sono state dette delle cose che ho captato da un assistente. Mi ricordo di aver ricevuto un messaggio da un assistente da parte del mio fidanzato. Io su questa cosa mi sono confidato poi con Jessica. Era un messaggio che mi ha fatto preoccupare. Io e lei ci eravamo confrontati su questa cosa. Mi è stato detto ‘la faina è scappata dal pollaio’. Che è una frase che ci diciamo con il mio compagno. Chi mi ha riportato queste frasi? Uno del Grande Fratello”.

A quel punto, Alfonso Signorini è andato in tilt ed ha capito poco di questi messaggi in codice che qualcuno del GF avrebbe riportato a Luca. A fare un po’ di chiarezza, però, ci ha pensato Mariavittoria Minghetti. Mentre Luca e Jessica si stavano confrontando, gli altri inquilini erano chiusi in camera. Ad un certo punto Shaila Gatta ha detto: “Ma è vero che lui ha trovato i bigliettini nei calzini?”. Rispondendo all’ex velina, Mariavittoria ha fatto una rivelazione su Luca: “Sì amore, sì. I messaggi di Alessandro erano nei calzini. Cosa c’era scritto? Gli ha detto ‘esagera, sogna, fatti la storia con Jessica‘”.