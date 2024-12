A distanza di due settimane da quando la mamma di Shaila Gatta è entrata nella Casa del Grande Fratello sussurrando all’orecchio della figlia di aver scoperto che “Lorenzo Spolverato è gay, lo dicono tutti”, gli autori hanno deciso di far entrare nuovamente la signora Luisa. Questa volta, però, per un faccia a faccia proprio con Lorenzo Spolverato.

La donna, senza troppi giri di parole, ha confermato che si tratta di alcune voce che le sono state riportate: “Sono informazioni che prima di tutto ho avuto dal Grande Fratello che ha messo la locandina sul guru. Poi ho uno parla, straparla, si sente e per una mamma certe cose, insomma, ma quel ‘brutta persona’ non era assolutamente legato a quella cosa. Non mi piace il tuo atteggiamento, non lo condivido e non mi piace il tuo atteggiamento nei confronti di Shaila”.

La mamma di Shaila: "Lorenzo gay? Ecco come l'ho saputo"

Mamma Luisa ha spiegato che la figlia ha molti amici gay, e che tutti frequentano la loro casa senza alcun topo di problema: “L’ho detto per quello che mi hanno detto, per quello che ho sentito, per quello che leggo. Ripeto: non ti ho dato della brutta persona legata alla parola gay né perché lo sei in toto, non ti conosco, non ti frequento. Per me sei una brutta persona perché hai avuto un atteggiamento irruento nei confronti di Shaila. Non dico che vuoi farle del male, ma non si tratta così una donna. Tu molto spesso ti arrabbi e ti innervosisci se lei si diverte. L’ho visto sempre, anche nell’ultimo periodo. Lei si fa infinocchiare da te. Un giorno la lasci, il giorno dopo vai a baciarla”.

In merito alle voci che circolano sul suo conto ormai da settimane, non ha confermato né smentito, si è solo limitato a dire: “Mi hai etichettato ascoltando delle voci da fuori”.