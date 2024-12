La tormentata storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. I due hanno ormai preso strade diverse all’interno della Casa del Grande Fratello, e il modello milanese sembra già proiettato a quello che potrebbe accadere una volta terminato il reality show condotto da Alfonso Signorini.

ll motivo per cui Lorenzo ha deciso di lasciare Shaila, dipende dal fatto che lui vorrebbe viversi diversamente le dinamiche del gioco e una relazione gli impedisce di gestire in maniera differente tutto quello che accade nella Casa. Spolverato sembra avere le idee ben chiare, e infatti sta già pensando a come sarà la sua vita una volta terminato il Grande Fratello. Parlando con Mariavittoria Minghetti, il modello ha spiegato: “Nulla accade per caso. Esco da qui, tra un mese vado a fare Pechino Express”. Da queste parole sembra che Lorenzo sia convinto di poter sfruttare la visibilità che sta ottenendo per poter partecipare ad altre trasmissioni televisive.

D’altro canto, invece, Shaila continua a disperarsi per la fine della sua relazione. La ballerina partenopea ha detto chiaramente di essersi innamorata di Spolverato che, però, non vuole distrazioni, sebbene all'inizio del programma il loro feeling sia diventato una delle prime dinamiche sulle quali anche Signorini si è particolarmente soffermato.