A Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha anche trovato l’amore. La conduttrice, che si è piazzata sul gradino più alto del podio, ha infatti intrapreso una relazione con il suo partner Giovanni Pernice.

La nuova coppia, durante un’intervista a Domenica In, ha raccontato che il loro amore è sbocciato durante le prove del dancing show di Milly Carlucci: “Lui già mi piaceva – ha detto Bianca -, ma io mi allontanavo. Poi abbiamo iniziato a ridere e a condividere cose che solo io potevo capire”. Giovanni ha addirittura parlato di un possibile matrimonio: “Ora vivo in Inghilterra, ma sto organizzando tutto per trasferirmi a Roma. Il matrimonio? Dobbiamo decidere se farlo in Puglia o in Sicilia”.

La coppia trascorrerà le festività natalizie insieme a Bitonto, città natale della Guaccero, dove Pernice affronterà la “prova” della famiglia: “Alla vigilia siamo circa 45 persone tra sorelle, cugini e zie. Se supera questa prova, è fatta”.

La coppia ha pubblicato una foto di un tatuaggio che ha fatto insieme con la data della vittoria a Ballando con le Stelle, ovvero il 21 dicembre 2024.