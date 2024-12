Ieri sera, lunedì 23 dicembre, è andata in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello, che ha fatto registrare un nuovo crollo negli ascolti dopo la risalita degli ultimi due appuntamenti. Il reality show è stato visto da 2.055.000 telespettatori con uno share pari al 16,3%.

Di seguiti i dati Auditel del prime time forniti da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 23 dicembre 2024, su Rai1 lo show Cena di Natale ha interessato 3.273.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.055.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Mulan intrattiene 1.702.000 spettatori pari al 9.6%. Su Italia1 Attacco al Potere – Paris Has Fallen incolla davanti al video 993.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il nome della rosa segna 910.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 720.000 spettatori (5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 840.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 I tre moschettieri – D’Artagnan ottiene 407.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy raduna 488.000 spettatori (2.7%)