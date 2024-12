Nelle ultime settimane il nome di Manuel Bortuzzo, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è tornato d’attualità dopo che è uscita la notizia della sua denuncia per stalking nei confronti dell’ex fidanzata Lulù Selassié. Nonostante i momenti complicati vissuti, il nuotatore ha voltato pagina e, intervistato dal settimanale Chi, ha parlato della sua nuova relazione con una ragazza di nome Costanza, con la quale sta trascorrendo una vacanza alle Seychelles.

“L'ho conosciuta su TikTok, ho visto un video dove c'era lei con un'amica e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: ‘La devo conoscere’. Così le ho scritto. ll nostro è un rapporto super sincero. Sa tutto di me e posso dirle tutto. E questa sensazione di libertà mi ha fatto sentire che era possibile”.

Grazie alla partecipazione al GF Vip, Manuel Bortuzzo ha avuto la possibilità di far conoscere al pubblico la vita dei paraplegici. Proprio la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha dato una svolta alla sua esistenza: “È stata una svolta. Per quanto possa sembrare superficiale, è l'esperienza che mi ha dato quel gancio per tornare a essere un atleta. Vivendo tutte le emozioni in modo amplificato mi è venuta voglia di rimettermi in gioco”.

Dal 2019, anno dell'incidente che gli ha cambiato la vita, ad oggi Bortuzzo è molto cambiato e lui stesso oggi si sente diverso: “Quando è avvenuto l'incidente avevo 19 anni e per me esisteva solo una riga nera sotto la vasca. Oggi posso dire di sapermi muovere oltre quella riga”.