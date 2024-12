Il gossip e le voci circa un presunto legame tra Lorenzo Spolverato e un fantomatico “guru della moda” sono circolati per settimane, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha avvisato il modello milanese, che però avevo smentito tutto: “Non conosco nessun guru della moda, non è vero nulla”. Ieri, però, in un’intervista rilasciata a Biagio D’Anelli per il settimanale Nuovo Tv, questo personaggio misterioso è uscito allo scoperto, rivelando la sua identità. Si tratta dello stilista Saro Mattia Taranto, che ha parlato di bacio molto intenso tra lui e l’attuale concorrente del Grande Fratello. Inoltre, l'uomo ha ammesso che Lorenzo avrebbe smesso di seguirlo sui social poco prima del suo approdo nel reality show di Canale 5. Lo stilista ha spiegato che l’unfollow secondo lui è stato fatto per evitare qualsiasi tipo di collegamento.

Saro Mattia Taranto ha anche confessato che lui ha conosciuto uno Spolverato molto diverso da quello che vediamo nella Casa, e che durante la serata che hanno trascorso insieme, gli atteggiamenti e il modo di comportarsi erano completamente differenti da quelli che Lorenzo mostra in tv. Il “guru della moda” ha anche lanciato un avvertimento a Shaila Gatta: secondo Taranto, l’ex velina dovrebbe stare attenta perché – secondo lui – si sarebbe innamorata di una persona che nella realtà è totalmente diversa.

“Dopo l’evento nel quale l’ho conosciuto, abbiamo deciso di proseguire la serata insieme e ci siamo scambiati delle confidenze. Tra noi c’era una forte chimica, ma è nata fin da subito e il bacio è stato un riflesso naturale. Se dopo il bacio c’è stato altro? La passione c’era ed era anche molta. Ma io non sono uno che si lascia andare facilmente. Non ero così coinvolto emotivamente da sentire il desiderio di andare oltre”.