Nelle passate settimane si è a lungo discusso del segreto che nascondevano Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Proprio quest’ultima, tra le mura della Casa del Grande Fratello, aveva fatto riferimento a circostanze sulle quali avrebbe dovuto mantenere il massimo riserbo, e che erano successe tra di loro poco prima che varcassero la porta rossa. Alla fine, la modella brasiliana ha ammesso di aver scambiato dei messaggi su Instagram con il modello milanese: “Gli ho scritto su Instagram e ci siamo scambiati dei messaggi. Gli ho detto che mi piaceva la sua biografia. Poi ho detto una cosa del tipo che ci saremmo visti al Grande Fratello e ho aggiunto qualcosa come ‘proteggiamoci’”.

Signorini, che aveva promesso che sarebbe venuto a capo della vicenda, non ha posto l’unica domanda che avrebbe potuto rimescolare le carte e obbligare Lorenzo e Helena a raccontare la verità (che ad oggi, secondo molti, continuano a nascondere). Il conduttore avrebbe infatti potuto sfruttare un’informazione della quale gli autori sono sicuramente in possesso: Spolverato e la Prestes fanno parte dalla stessa agenzia (la Benegas Management, il cui profilo Instagram sponsorizza entrambi). Insomma, c’era davvero bisogno di un invio “furtivo” di messaggi da parte della modella brasiliana per stabilire un contatto con il gieffino milanese? La risposta è “No”, anche perché sarebbe stato molto più semplice fare una telefonata all’agenzia che cura gli interessi di entrambi per ottenere il numero di cellulare l’uno dell’altro senza dover necessariamente ricorrere ad un messaggio in direct.

Helena e Lorenzo, i sospetti di Shaila Gatta

Adesso che la sua storia con Lorenzo Spolverato è giunta ai titoli di coda, anche Shaila Gatta ha iniziato ad avere dei sospetti sul riavvicinamento tra i due coinquilini. L’ex velina ha spiegato a Mariavittoria Minghetti, che il suo ex e Helena hanno lo stesso agente, e che per questa ragione lei crede che potrebbe esserci qualcosa sotto.

“Gli è bastato chiudere con me per tornare sui suoi passi. Aveva tanta rabbia con Helena e ora… Secondo te come mai era molto arrabbiato con lei? Capisci a me… ricorda quel discorso ‘proteggiamoci’ che si sono scritti prima di venire qui. Ora stanno c*lo e camicia.

Mentre Lorenzo ha un comportamento molto infantile, che ora è diventato il migliore amico di Helena. Poi lui ha da ridire su tutti e appena gli fai un’osservazione scatta. Io poi inizio a fare mille paranoie, penso al passato e rivedo tutto in modo diverso. Dai, la storia dei messaggi che si sono scambiati prima di entrare, ‘proteggiamoci’. Fanno parte della stessa agenzia, non è che si sono messi a tavolino? Loro due hanno proprio lo stesso agente. E dato che prima credevo a tutto… adesso ci ripenso e valuto”.