E’ esploso il “drama” natalizio nella Casa del Grande Fratello. Protagonisti, ancora una volta, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con l’ex velina che ha fatto una nuova scenata al modello milanese.

Tutto è iniziato quando lui ha fatto gli auguri di Natale a tutti i coinquilini tranne che alla ballerina partenopea, che non l’ha presa esattamente benissimo. Shaila si è poi recata in camera da letto dando vita ad una sfuriata epica, dicendo che Lorenzo deve stare solo perché non è pronto per avere una relazione con nessuna donna. Durante la scenata, la Gatta ha anche fatto appello al suo ex fidanzato, Salvatore “Sasà” Monaco, calciatore che milita nel campionato di Serie C: “Ti verrò a cercare, scusami se non ti ho capito, sei bono, gentile e intelligente, ti voglio bene”.

La sfuriata di Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato

“Ho seri problemi con gli uomini, attiro i casi umani. Mamma mia, me li cerco tutti io, tutti questi casi umani, non ne posso più. Io sono pazza, mamma mia, me li trovo con il lumicino questi, devo andare in cura presto, devo andare a Lourdes, mandatemi a Loureds, ho dei gravi problemi. Voglio andare in una clinica a farmi curare.

Lui è egoista e deve stare da solo. Se lui è così deve stare solo e non deve proprio vederle le donne, fa soffrire ed è egoista fino all’osso. Prima è egoista e poi è egocentrico. Se lui sa di avere questo problema, non mi doveva fare innamorare. Mi ha fatto passare l’inferno con i mutismi selettivi che fa. Poi mi dice ‘so che ti ho fatto soffrire’. Allora lo sa bene che fa soffrire le persone. Se ne deve andare, non voglio più vederlo”.

Nemmeno gli auguri di Natale mi ha fatto. Poi fa le sceneggiate e vuole passare lui per vittima. E poi Amanda mi bacchetta perché dico le parolacce mentre mi sfogo. Sono fin troppo calma, al posto mio la gente esce fuori di testa. Sono scioccata e allibita per come si comporta.

Ma io sono una pazza, avevo un uomo giusto accanto, quel grande Sasà. Perdonami Sasà se non ti ho saputo accogliere, ti voglio bene, ma ti verrò a cercare, te lo giuro. Verrò a cercarti fuori da qui Sasà mio. Non ti ho proprio compreso amore mio, stupendo sei. E se mi manderai a quel paese farei bene. Lui è un ragazzo meraviglioso che non ho saputo accogliere. Bello, bono, intelligente, fantastico e rispettoso. Io sono proprio matta”.