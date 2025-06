Grazie alla sua partecipazione alla diciassettesima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è riuscita a conquistare un gran numero di sostenitori, che continuano a supportarla anche a distanza di oltre un anno dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per questo motivo, l’ormai ex attrice ha voluto incontrarli in occasione di un raduno.

Raduno nel corso del quale Beatrice si è esibita in alcuni balli sotto lo sguardo attento dei suoi fan. I video sono diventati virali su X, e non sono mancati gli sfottò all’indirizzo dell’ex gieffina.

Stando alle ultime indiscrezioni, Beatrice Luzzi non tornerà al Grande Fratello. Sia lei che Cesara Buonamici non sarebbero state riconfermate come opinioniste in quanto Alfonso Signorini, in un’ottica di rinnovo totale, vorrebbe puntare su Anna Pettinelli e Stefania Orlando. Tuttavia, si mormora anche di un possibile arruolamento di uno tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, protagonisti dell’ultima edizione del GF.