Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast che conduce insieme a Mr Marra, Fedez è tornato a parlare, seppur in maniera indiretta, di Chiara Ferragni. Il rapper ha fatto riferimento in particolare ai Labubu, pupazzi da collezione molto in voga tra i figli della Milano bene. Ogni singolo peluche è confezionato alla cieca, e quando lo si acquista non si conosce quale personaggio si troverà all’interno. Il costo per ogni pupazzo è di circa 25 euro, e a collezionarli sono anche i figli di Fedez e Chiara Ferragni.

“I miei figli collezionano i Labubu, ma gliene ho comprati tarocchi. Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che papà compra le cose tarocche. Adesso qualsiasi cosa io compri ai miei figli sono tarocchi. Però questo mi giustifica comprare cose contraffatte, credo. Li ho trovati tarocchi, ma non sapevo che fossero tarocchi”.