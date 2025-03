Dopo anni di relazione caratterizzati da continui tira e molla, la scorsa estate Wanda Nara ha annunciato la separazione da Mauro Icardi: “Non stiamo più insieme. Ci abbiamo già riprovato in passato, ma non ha funzionato”. Da allora è successo di tutto: la showgirl argentina e l’ex calciatore dell’Inter si sono accusati a vicenda di tradimenti e lui, lo scorso dicembre, è passato alle vie legali dichiarando che l’ormai ex moglie non gli faceva vedere le due figlie.

In quella circostanza, la Nara sbottò sui social: “Bugie! Ho già mostrato le prove delle volte che gli abbiamo scritto ma ovviamente era impegnato a spendere soldi per case costose e la signora giapponese spendendo il denaro che non paga alle sue figlie. Mantengo da sola i miei figli, lavoro e non frequento nessuno! Il signore era con la sua ex amante fino a giovedì, è andato con un altro tipo in Messico e lui è impazzito denunciandomi e scrivendomi stupidaggini. Minaccia anche di tagliare l’assistenza sociale, che è l’unica cosa che paga per la mia malattia. Tutto è pensato per ferire me. Se è così fuso come dice, che venda l’orologio che gli ho regalato per pagare gli alimenti”.

Nella giornata di ieri, il Tribunale ha emesso una sentenza a favore di Icardi. Il giudice gli ha concesso di passare del tempo con le sue figlie, ma senza la presenza della sua attuale compagna China Suarez: “Rispetto ai desideri delle bambine, attualmente non rifiutano il loro rapporto con il padre e desiderano vederlo. Per garantire il ripristino del legame padre-figlia e l’armonia familiare, stabilisco che, mentre le ragazze sono presso la residenza del padre, non sarà consentita la presenza della signora María Eugenia Suárez Riveiro”.

Tuttavia, l’incontro con le figlie non è andato come previsto, circostanza che ha fatto già scoppiare uno scandalo in Argentina. Il programma LAM ha mandato in onda alcune immagini in cui si vede Icardi con le figlie in ascensore e con degli agenti di polizia tra lui e l’ex moglie che urla disperata: “Aiutatele, vi prego!”.

Durante il programma tv, i conduttori hanno raccontato: “Lui è andato a scuola a prendere le bambine, che però avevano anche i loro animali domestici, ma lui non li voleva. Così Mauro è andato al Chateau Libertador, dove vive la sua ex, per lasciare gli animali. Ma tutto ciò ha portato a della forte tensione e all’intervento della polizia e del servizio pubblico di emergenza sanitaria della città di Buenos Aires sulla scena. Secondo quanto riferito, Icardi sarebbe diventato molto ansioso e agitato e si sarebbe addirittura chiuso in ascensore, cosa che avrebbe portato Wanda alla disperazione. La scena era orribile e ci stanno dicendo che uno degli assistenti sociali era lì. C’erano tre o quattro poliziotti. Mauro chiuso in ascensore con la figlia più piccola. Wanda Nata dall’altra parte, mentre urlava e piangeva. La polizia ha detto a Mauro che non poteva andare via con le bambine, vista la situazione che si era creata. Ci sono state cose molto brutte, con spintoni e una porta colpita, tutto con le bambine che piangevano. Mauro poi è scappato”.