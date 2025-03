Ancora una settimana di attesa e poi ci sarà il debutto del Serale di Amici 24. Ieri, nel daytime andato in onda, abbiamo visto alcuni allievi fare il loro ingresso nello studio, a cui sono state apportate alcune modifiche.

Sono rimaste le tre poltrone in pelle rossa riservate ai giudici (i nomi al momento sarebbero due: Cristiano Malgioglio, che torna per il suo terzo anno consecutivo, e Amadeus al suo debutto, mentre sarebbe tutt’ora top secret il terzo nome). Le tre postazioni al di dietro dei giudici che ospiteranno le tre squadre con i loro professori e, ovviamente, le due scrivanie al lato dello studio, dove si metteranno i professori con i loro team quando saranno chiamati a sfidarsi.

Intanto, continuano a circolare dei rumor sul nome del possibile terzo giurato. C’è chi dice che potrebbe essere Fedez, altri, invece, ritengono che potrebbe arrivare Ilary Blasi. Al riguardo, Alberto Dandolo su Dagospia ha rivelato: “Il mese prossimo la rivedremo in una sorta di Grande Fratello in coppia. Il nuovo reality The Couple su Canale 5 però non dovrebbe rappresentare l’unico impegno televisivo per l’ex Capitana. Infatti, potrebbe ottenere un ruolo fisso in un programma di grande successo sulla rete principale. Di quale show stiamo parlando? Ah, sarebbe interessante saperlo”.

Serale Amici 24, le squadre

La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci. La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano. E infine la terza squadra, capitatana da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco, Dandy Cipriano e Raffaella Mitaritonna.