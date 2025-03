Il fratello di Javier Martinez, Juan, è stato intervistato da Lorenzo Pugnaloni dopo la sua ospitata nella Casa del Grande Fratello. L’uomo ha parlato dei finalisti e, in particolare, di Lorenzo Spolverato.

“I finalisti? Sono contento per Jessica, lei mi è molto simpatica. Zeudi si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale. Lorenzo, invece, lo trovo a tratti infantile, molto manipolatore e narcisista. Secondo me, non meritava la finale“. E sempre a proposito di Lorenzo Spolverato, il fratello di Javier ha detto: “A parer mio sì, meriterebbe la squalifica. Come ho detto prima, Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto, ecc… è triste che venga graziato ogni volta che oltrepassa il limite… Ma un personaggio del genere fa molto parlare e genera share. Per questo capisco che il GF ci pensi due volte prima di squalificarlo”.

Juan ha anche bocciato il rapporto tra Lorenzo e Shaila: “Il rapporto che ha con Shaila lo trovo alquanto tossico, a volte non si capisce se ci tenga a lei o se la stia utilizzando per creare le clip, mettendo i bisogni di lei in secondo piano”.

Le parole del fratello di Javier fanno da eco a quelle pronunciate (e in parte ritrattate) da Alfonso Signorini a Striscia la Notizia: “Il comportamento di Lorenzo Spolverato? Sì, è vero che sono state mandate via persone per meno. Come mai rimane? Se viene tenuto dentro perché dà molto al programma? Può anche essere, io non mi stupirei di questo. Se fosse per me io lo squalificherei, per me un calcio nel didietro e via”.