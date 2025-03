Mancano circa tre settimane al debutto di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi (il cast è ancora in via di definizione). Questa incertezza starebbe inducendo Mediaset a valutare un possibile allungamento del Grande Fratello di una settimana, con una puntata speciale dedicata alla celebrazione dell’edizione in corso.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, il Biscione starebbe pensando di riproporre una puntata celebrativa, un format che in passato era consuetudine. L’idea sarebbe quella di dedicare un appuntamento speciale al reality, a soli sette giorni dalla finale ufficiale, prevista per il 31 marzo 2025.

Al momento, non vi sono conferme ufficiali da parte di Mediaset sulla modifica al palinsesto. Tuttavia, l’incertezza sulla definizione del cast di The Couple potrebbe rendere concreta questa ipotesi.