E’ venuto a mancare Pietro Genuardi, volto noto delle fiction italiane. L’attore, che dal 2020 vestiva i panni del capo magazziniere Armando Ferraris nell’amatissima fiction Rai Il Paradiso delle Signore, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave patologia del sangue.

Genuardi aveva recentemente rivelato di essere in cura presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove stava affrontando cicli di chemioterapia. In un toccante messaggio ai fan aveva anticipato la sua assenza dal set: “Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda”. L’attore aveva espresso gratitudine verso i colleghi che gli erano stati vicini e verso il personale medico dell'oncoematologia dell'Umberto I “che con il loro intervento tempestivo al momento hanno evitato un esito drammatico della patologia”.

Nato a Milano il 26 maggio 1962, Pietro Genuardi aveva alle spalle una formazione teatrale solida, essendosi diplomato alla prestigiosa scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987. Al cinema ha collaborato con Carlo Verdone ne Il bambino e il poliziotto, e ha recitato in tre film prodotti da Dario Argento. Ovviamente, il grande pubblico lo ha conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nelle fiction televisive: prima in Vivere nel ruolo di Michele Nanni, poi in Centovetrine, dove dal 2001 al 2014 ha interpretato il personaggio di Ivan Bettini. Dal 2020 era entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Armando Ferraris.

Pietro Genuardi lascia il figlio Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con l'attrice Gabriella Saitta, e la moglie Linda Ascierto, assistente di volo, che aveva sposato nel 2020.