Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale di Pomeriggio 5, Myrta Merlino si è occupata anche del Grande Fratello. La conduttrice, insieme alle due opinioniste Marina La Rosa e Rosanna Cancellieri, ha commentato il confronto che c’è stato tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando nel corso della puntata andata in onda giovedì 13 marzo.

L’ex concorrente della storica prima edizione del GF ha fortemente criticato la Luzzi: “Non sono d’accordo con lei. Infatti per quanto riguarda la Luzzi che dire, c’ha un’arroganza e poi credo che sia proprio logorata dalla gelosia e dall’invidia verso gli altri”.

La Cancellieri ha gettato ulteriore benzina sul fuoco: “È perfida, è un’invidio, l’invidia è una brutta malattia”. Myrta Merlino è intervenuta in difesa di Beatrice: “Beh oddio, invidia, è stata anche dentro la casa l’anno scorso, ha fatto una gran bella figura in casa, ora fa l’opinionista del programma”.

Marina La Rosa, però, ha continuato a tirare bordate all’indirizzo di Beatrice. Secondo l’ex gieffina, la Luzzi sarebbe stata fagocitata dal personaggio interpretato molti anni fa nella soap Vivere, quello della perfida Eva Bonelli: “Sì ok, ma sembra che lei sia adagiata su questo sgabello dalla quale la invito proprio a scendere perché non è proprio… diciamo che è come se lei non riuscisse a liberarsi di quel suo personaggio che faceva tanti anni fa in quella soap opera, Vivere Centovetrine, non ricordo, in cui faceva la cattiva. Basta, siamo andati avanti. Direi che è ora di smetterla. Mi è piaciuta la chiusura di Stefania Orlando, che ieri alla fine del confronto le ha detto ‘ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti un primo piano, splendida”.