Il comportamento di Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello continua a far discutere, e non solo nei programmi che solitamente si occupano del reality, come ad esempio Mattino e Pomeriggio 5 e Striscia la Notizia, ma anche in Rai. Dopo averne parlato la scorsa settimana, Gianni Ippoliti è tornato sulla vicenda che vede protagonista il modello milanese a Uno Mattina in Famiglia.

Questa volta, ad essere criticato è stato l’atteggiamento prevaricante di Lorenzo Spolverato nei confronti di Stefania Orlando, quando ha prima saltato sul letto della showgirl con le scarpe sporche, e poi quando le ha ballato alle spalle mentre lei lavava i piatti.

“Come ha reagito la televisione? Vediamo qui un programma, il Grande Fratello. Un concorrente è salito con le scarpe sopra il letto di Stefania Orlando e poi mentre lei stava lavando i piatti si è avvicinato mimando questo gesto. E il Codacons che ha fatto? Siccome tutti scrivono al Codacons, il Codacons ha scritto a Pier Silvio Berlusconi, che ha fatto una crociata contro il trash e ha chiesto delle misure. Bisognerà vedere poi chi si prende la responsabilità di queste cose. Gli autori sarebbero i responsabili. Vediamo come va a finire”.

Beppe Convertini ha commentato: “Comportamento inaccettabile”. E non si può non essere d’accordo con il conduttore.

Già la scorsa settimana, Gianni Ippoliti aveva parlato di Spolverato (senza citarlo direttamente), facendo riferimento a bestemmie e bullismo: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie e di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello e questo concorrente rimane ancora in trasmissione. Allora la domanda è: ma uno cos’altro deve fare uno, dopo aver bestemmiato, aver bullizzato e dopo aver aggredito, per rimanere ancora in televisione?”.