Stefania Orlando è stata eliminata nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. A distanza di alcune ore dalla sua uscita dalla Casa (è uscita sconfitta dal televoto contro Chiara Cainelli, votata dalle Zelena e dagli Shailenzo), la showgirl e conduttrice è tornata sui social per ringraziare i fan per l’affetto e il sostegno ricevuto durante la sua seconda esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“È stato un viaggio emozionante che mi ha permesso di conoscere persone splendide come Luca, Amanda, Pamela, Iago, Federico, Max, Bernardo, Lele, Ilaria, Eva e Mattia. Maria Teresa è stata una conferma: una Donna straordinaria. Lascio nella Casa la mia Helena, Javier, Mavi, Tommaso e Jessica, ai quali faccio un grande in bocca al lupo. Tutto il resto è noia [...] Soprattutto grazie a tutti voi, che da fuori, mi avete supportata e inondata ancora una volta di tutto il vostro amore”.

Stefania Orlando, il confronto con Beatrice Luzzi

“Hai dato giudizi distruttivi. Ho visto la prepotenza delle tue parole, sono state distruttive. Gioca su di te! Tu di te ci hai dato pochissimo”, ha detto Beatrice Luzzi. Stefania Orlando ha risposto dando della permalosa alla Luzzi: “La verità è che tu ce l’hai con me da prima che entrassi al GF. Io a Pomeriggio 5 ho criticato alcune tue opinioni sui concorrenti e ho detto che un anno fa tu al GF hai fatto del vittimismo, eri una vittima, ma c’hai marciato. Questa cosa ti ha mandato su tutte le furie. Sei permalosa e per questo ce l’hai con me. Non ti interessa quello che dico, potrei dire qualsiasi cosa e tu mi attaccheresti perché te la sei legata al dito che ti ho criticata”.