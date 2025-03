La frattura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sembra più ricomponibile. Nella Casa del Grande Fratello, infatti, è calato il gelo tra l’ormai ex coppia, in particolare quando l’ex velina ha perso la possibilità di diventare la terza finalista, sottolineando che il suo percorso nel reality è stato pregiudicato dalle dinamiche di coppia.

Shaila ha confidato alle amiche di avere delle nuove consapevolezze e di voler smettere di correre dietro a Lorenzo. Ieri pomeriggio, la ballerina napoletana si è appartata con Chiara e Zeudi e ha rivelato che non sente più le stesse cose per Spolverato, e che la loro relazione è giunta definitivamente al capolinea: “Non voglio tornare con uno come lui. Con lui non stiamo sulla stessa lunghezza d’onda. Quando una donna si stanca e si annoia è finita”.

Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato

“Non mi viene voglia di parlargli, non ne ho più bisogno, non ho bisogno di stargli vicino e di giocare con lui. Mi dice anche ‘tu hai le tue amiche e io no’. Stamani avete visto, è venuto e non mi ha degnato di uno sguardo quando voi parlavate con lui. Io non so se lui si è reso conto di come si comporta. Lui ha una grossa sicurezza che io sto ancora sotto per lui. Invece non è così, non ho bisogno di stare con lui, non mi manca più come prima. Inizio a dire ‘se c’è o non c’è’. Le cose stanno cambiando davvero. Gli voglio bene, ma basta così. Adesso sto bene da sola, mi merito il meglio e quello non lo è.

Lui sa stare da solo, ma si annoia e fa la vittima dicendo ‘tu hai le amiche e io no’. Ho aperto gli occhi e quello che penso lo dico. Basta, sono cambiata. Per me è finita e lo dico perché lo penso, ma anche fuori! Non ci sono più speranze. Ma hai capito quanto ho da fare fuori? Mi metto a pensare ai problemi di Lorenzo Spolverato? Troverà un’altra e io uno giusto per lui. L’amore vero non è quello dell’inizio dove c’è la passione assurda, ma quello dove c’è il sentimento che cresce e diventa solido e sano. Nel momento in cui scelgo di migliorare e l’altro non lo fa e non gli va bene, questo non è giusto. Pensa di avermi ancora in pugno. Non mi piace più e non ho piacere a starci insieme. Un giorno si renderà conto dei suoi sbagli

Prima sentivo qualcosa, ora no. Le nostre strade si sono divise e ora sento che è giusto così. Non sento più le stesse cose, non avverto più trasporto”.