Dopo la proclamazione di Zeudi Di Palma come terza finalista del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha detto: “Ora mancano ancora due posti per la finale”. Ma chi saranno gli ultimi due concorrenti a conquistare il pass per l’atto conclusivo del reality show? A decretarlo non sarà il pubblico generalista, ma il fandom della Miss Italia, che in queste settimane ha manipolato, alterato e gestito il televoto a proprio piacimento grazie a bot, VPN e email farlocche. Una questione ammessa anche da Signorini in occasione della consegna del tapiro d’oro: “Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro. Io non sono responsabile di tutte le nefandezze e le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social”.

E’ dunque ipotizzabile che a conquistare gli ultimi due posti disponibili per la finale saranno le due amiche di Zeudi Di Palma, ovvero Shaila Gatta e Chiara Cainelli (quest’ultima è passata dallo 0,95 al 50% delle preferenze nell’arco di tre giorni). Le Zelena non hanno dubbi: vogliono portare in finale chi è sempre stato vicino alla reginetta di bellezza.

In questo scenario, ad avere la peggio saranno inevitabilmente Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, mentre Giglio, essendo uno dei “sodali” di Lorenzo Spolverato potrebbe avere qualche piccola chance (ma la priorità degli Shailenzo è portare in finale Shaila). Per ciò che riguarda Helena Prestes e Javier Martinez, i due hanno una discreta potenza di fuoco (c’è il fandom di coppia, gli Helevier, e quelli singoli), ma niente in confronto allo strapotere dell’alleanza formata dalle Zelena e dagli Shailenzo.

Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma sono già in finale, a loro potrebbero aggiungersi Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Ovviamente ci sarà anche un sesto concorrente che arriverà all’ultima puntata, ma sarà eliminato subito, non rientrando ufficialmente nei “finalisti”. Quest’ultimo, con ogni probabilità, potrebbe essere uno fra Javier ed Helena.