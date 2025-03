Nella Casa del Grande Fratello stanno scoppiando man mano tutte le coppie che si erano formate, e adesso è arrivata la rottura anche per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Nella giornata di ieri, l’idraulico senese si è confidato con Javier Martinez e Helena Prestes: “Da oggi sono single e lo dico per davvero. Mi ha lasciato, mi ha detto che sono finto, che non la rispetto e non la tutelo. L’altro giorno a letto ci siamo confrontati e mi ha detto delle cose. Oggi lei è stata molto chiara e mi ha lasciato. A letto mi ha detto ‘stai poco con Zeudi e non farmi ingelosire con lei perché mi dà fastidio’. Io ieri le ho ridetto la stessa cosa, perché lei ieri notte era nell’idromassaggio con Zeudi. Mi dice così e poi si mette nella vasca con lei?”.

Poco dopo, anche Mariavittoria ha raggiunto i suoi amici e ha confermato la rottura: “Sì è vero che l’ho lasciato, sì basta. Ci sono dei validi motivi, lui continua a fare cose ripetutamente. Mi ha anche attaccata perché mi sono fatta una doccia con Zeudi, Ma ti rendi conto? Da quella cosa è partito un brutto litigio”.

Il confronto tra Tommaso e Mariavittoria

Nel pomeriggio Tommaso e Mariavittoria si sono confrontati, e lui, con le lacrime agli occhi, ha accusato la fidanzata (o ex fidanzata) di essere poco coerente: “Mi hai detto ‘ti lascio, è finita, non ti voglio parlare più’. Dici parole molto forti, mi hai ferito. Però dammi il permesso di starci male, ho il diritto di stare così e piangere. Mi dici che mi odi tutti i giorni. Il problema perché tu mi hai lasciato non sono io, sei te stessa. Un giorno mi dici grazie senza di te non sarei resistita qui dentro e l’altro mi lasci? DIci una cosa e poi l’opposto. Adesso comprendo e accetto che vuoi chiudere, ma tu accetta che non sto bene. Se ami una persona non la lasci”.

La dottoressa romana è però rimasta ferma sulle sue posizioni, e ha dichiarato che Tommaso non la rispetta e che di lui non si può fidare: “Perché ti sei incaponito a stare con una persona con cui non riesci a trovare un incastro? Perché questo è quello che sta succedendo a te con me qui dentro. Ieri sei stato anche cattivo e ne hai tirate fuori altre, no, non sei cretino, hai fatto delle cattiverie. Inoltre io di te non mi posso fidare. Tu tradisci la mia fiducia, ti scusi e prometti e poi lo rifai. Hai continue mancanze di rispetto nei miei confronti. Chiudiamola qui. Con questo discorso non è che ti perdono”.