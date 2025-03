Dopo i rumor e la successiva paparazzata ad opera del settimanale Chi, Antonella Fiordelisi è uscita allo scoperto e ha ufficializzato la sua relazione con Giulio Fratini. Nelle scorse ore, infatti, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato alcune foto alle Maldive, tra cui anche una proprio in compagnia dell’ex di Elisabetta Gregoraci, accompagnate dalla didascalia: “Il regalo di compleanno più bello che potessi ricevere”.

Antonella Fiordelisi, le parole sulla sua nuova relazione a Novella 2000

“Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati. Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati”.

E ancora: “Nelle relazioni ho sbagliato ad accettare sempre tutto, cioè avrei dovuto stoppare prima determinati atteggiamenti. Quando si è innamorati spesso capita di perdonare qualcosa che non ti sta bene non va bene. Oggi ho imparato a capire che se una persona non fa qualcosa per te, tu non puoi fare tanto di più. In passato non ho ricevuto abbastanza e io ho sempre dato tanto. In base a queste esperienze che ho avuto in passato adesso so come comportarmi, il rapporto è bilanciato. Penso che tutte le esperienze che ho avuto siano servite, perché se oggi sono quella che sono nella relazione, sono migliore anche grazie agli errori commessi.

La vita sentimentale ovviamente interessa, ma questo è giusto. Se sei un personaggio pubblico, il lavoro diventa importante. Chi mi segue mi chiede dove potermi vedere, o ascoltare, nel caso della radio. Poi è ovvio che vogliono anche sapere con chi sono fidanzata, con chi sto uscendo, però inizialmente almeno cerco di mantenere la mia vita privata, privata. Nella mia vecchia relazione l’intromissione delle persone è stata determinante. È capitato che delle persone che frequentavo ricevessero in privato informazioni brutte, e false, dai miei haters. E non riuscivano a sopportare questa cosa. Ora prima di uscire allo scoperto aspetto che un rapporto sia più solido e all’inizio preferisco farmi conoscere bene per quella che sono dalla persona che sto frequentando”.

Chi è Giulio Fratini

Nato a Firenze nel 1992, Giulio è figlio dell’imprenditore Sandro Fratini, uno dei più grandi collezionisti di orologi del mondo (duemila pezzi del valore circa un miliardo di euro). Padre e figlio sono azionisti di Belvedere Angelico s.r.l., una società italiana nel settore del real estate, degli hotel di lusso e della green energy. Nel 2020 la rivista Forbes ha inserito Fratini nella lista degli under 30 di maggior rilievo per quanto riguarda l’imprenditoria. In passato è stato legato anche a Roberta Morise e Raffaella Fico.