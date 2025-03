Sono ormai già diversi anni che i televoti del Grande Fratello hanno preso una determinata piega, ma durante questa edizione la realtà ha superato di gran lunga la fantasia. In sostanza, quello che dovrebbe rappresentare uno strumento per consegnare il destino dei concorrenti nelle mani del pubblico generalista (com’è sempre stato prima che venisse introdotta la versione Vip del reality show) è adesso alla mercé di fandom ossessionati e totalmente fuori controllo.

Le chat della vergogna

Sì, perché non si tratta di semplici sostenitori di un personaggio piuttosto che di un altro, ma di veri e propri schieramenti tossici che hanno come unico obiettivo quello di alterare i risultati del televoto per favorire il proprio beniamino. E non è tutto. Perché nell’edizione del GF ancora in corso, che andrà in archivio il prossimo 31 marzo, molti di loro non sono neanche di nazionalità italiana, ma si organizzano facendo ricorso a metodologie che rasentano i limiti del lecito. VPN per aggirare le restrizioni geografiche (pratica illegale nel nostro Paese), mail farlocche per gestire un maggior numero di account votanti e un numero insensato di sessioni collettive da centinaia di migliaia di voti. A ciò si aggiunge, come rivelato da DavideMaggio.it, che alcune fan sono persino arrivate a promettere foto a luci rosse in cambio di voti, in un’escalation totalmente folle documentata dallo screenshoot che vedete di seguito:

(foto DavideMaggio.it)

I due fandom che decidono l'esito del televoto

Ormai appare come il televoto al Grande Fratello, in mano a fan fanatici, venga puntualmente bypassato il giudizio del pubblico generalista. Sono in sostanza due gli schieramenti che da diverse settimane determinano ogni singolo verdetto del reality show condotto da Alfonso Signorini: gli Shailenzo e le Zelena. Il primo raggruppa i fan della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il secondo è nato per sostenere la ship saffica tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, fino a che la modella brasiliana non ha deciso di staccarsi dalla Miss Italia e di intraprendere una frequentazione con Javier Martinez, circostanza che le ha causato un evidente calo di consensi. E’ bene sottolineare come prima di questo ingiustificato delirio social, Zeudi aveva un seguito bassissimo. Basti pensare che nel televoto dello scorso 23 dicembre, aveva ottenuto appena l’1,3% delle preferenze, mentre adesso è la candidata numero uno alla vittoria finale.

L’ennesima dimostrazione relativa a quanto il televoto sia ormai diventato una farsa è rappresentata dal “caso” di Chiara Cainelli. Nella puntata di giovedì 6 marzo, la concorrente trentina – tra le più care amiche della Di Palma – ha ottenuto il 39,53% dei voti, mentre solo quattro giorni dopo, lunedì 10 marzo, la sua percentuale è crollata allo 0,95%. Un calo spiegabile in maniera molto semplice: nel primo caso aveva ricevuto i voti degli Shailenzo e delle Zelena, mentre nel secondo, visto che sia Shaila che Zeudi erano entrambe al televoto, no.

Due fandom che hanno operato di pari passo con ciò che accadeva tra le mura della Casa più spiata d’Italia. In questo modo sono stati eliminati personalità importanti come Iago Garcia e Amanda Lecciso per salvaguardare Chiara Cainelli e Luca Giglioli (facenti parte del gruppo capitanato da Spolverato), per non parlare della proclamazione di Jessica Morlacchi come seconda finalista con l’obiettivo di non far vincere Helena.

Quel che è certo è che l’opinione dei telespettatori conta quanto il 2 nella briscola, circostanza che genera disaffezione nei confronti del programma, come testimoniato dal crollo degli ascolti. Ormai il pubblico generalista non si sente in alcun modo rappresentato, e la conseguenza è un progressivo allontanamento dal reality più longevo della storia della tv italiana.

Restituiteci il Grande Fratello, quello vero.