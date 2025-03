In occasione dell’uscita sul suo libro di ricette, Franco Lucia si è raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il papà di Fedez ha parlato dell’amore per i suoi nipotini, Leone e Vittoria, che dimostra cucinando loro i piatti preferiti, e del modo in cui ha cresciuto suo figlio. Ma non solo. L’uomo parla anche del rapporto che ha con Chiara Ferragni.

“Sono stato un padre assente ma concreto. A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte. Quando frequentava ragazzi un po' così dicevo: ‘Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro'. La gente non lo immagina, ma Federico ha un cuore grande”.

Poi, rivela come all’inizio non fosse molto felice della sua carriera da rapper: “Io e sua mamma avevamo aperto un bar, pensavamo a lui, ‘almeno un mestiere ce l'ha'. Ma Federico al bar ci passava un'oretta, mandava al diavolo un cliente e via. Pensava solo alla musica, e aveva ragione lui”.

Il momento più difficile è arrivato durante la malattia di Fedez: “Quando si è ammalato di tumore ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato, neppure adesso. Per metabolizzare dolore, serve tempo”.

Franco Lucia è molto legato ai suoi nipoti Leone e Vittoria: “Vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto. L'altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati la Vitto. Va in giro a dire: I’l mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l'hai?’”. E parlando di Chiara Ferragni, rivela: “Come sono i suoi rapporti? Cordiali. È la mamma di Leo e Vitto”.