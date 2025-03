Lo scorso fine settimana, il Corriere della Sera ha rivelato in anteprima che Amadeus sarà uno dei tre giudici di Amici. Adesso, però, conosciamo anche il secondo nome, e in questo caso si tratta di una conferma. BubinoBlog ha infatti annunciato che tra i giudici del Serale di Amici 24 ci sarà anche Cristiano Malgioglio, che tornerà nel talent per il terzo anno di fila.

“Seconda fumata bianca in vista dell’attesissimo serale. Dopo l’ok di Discovery che ha sbloccato la trattativa con Amadeus, BubinoBlog conferma la presenza di Cristiano Malgioglio. Per il terzo anno consecutivo l’istrionico cantautore e da anni tra i volti più contesi dalle maggiori reti televisive sarà giurato del talent show di Maria De Filippi, da sabato 22 marzo su Canale 5”.

Adesso resta da capire chi sarà il terzo giurato. C’è chi dice che potrebbe essere Fedez, mentre altri credono che al Serale potrebbe arrivare Ilary Blasi. Al riguardo, Alberto Dandolo su Dagospia ha scritto: “Il mese prossimo la rivedremo in una sorta di Grande Fratello in coppia. Il nuovo reality The Couple su Canale 5 però non dovrebbe rappresentare l’unico impegno televisivo per l’ex Capitana. Infatti, potrebbe ottenere un ruolo fisso in un programma di grande successo sulla rete principale. Di quale show stiamo parlando? Ah, sarebbe interessante saperlo”.