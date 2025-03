Dopo sei mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi è finalmente tornato nella sua Siena. Il rientro a casa dell’idraulico toscano è stato emozionante, come raccontato da suo padre Giacomo in un’intervista rilasciata al Corriere di Siena: “È stato un viaggio molto sentimentale. Dopo sei mesi, era forte il desiderio di stare insieme, di toccarci, e questo ha prevalso su tutto”.

Giacomo Franchi, papà di Tommaso, ha raccontato che appena arrivati a Siena, il figlio ha potuto finalmente riabbracciare la nonna Alba, la quale non ha perso tempo a preparare il tanto atteso “risottino di pesce”. Nel pomeriggio, l’ex gieffino ha poi avuto modo di rivedere familiari e amici.

Riguardo al legame nato all'interno del reality con Mariavittoria Minghetti, il padre ha detto: “È ancora in una bolla e deve somatizzare tutto. L'unica cosa che mi ha confermato è che è innamorato e le vuole bene”. Il papà di Tommaso si dice entusiasta di poter presto conoscere la dottoressa romana: “Non vedo l'ora. Sarei felicissimo, sono ragazzi, è il loro momento. Poi sarà il tempo a scrivere la loro storia”.

L'esperienza al Grande Fratello ha portato cambiamenti non solo in Tommaso, ma anche nel padre. "Sicuramente e cambiato, più maturo, più uomo. In questi sei mesi ho visto mio figlio tutti i giorni e quindi mi sono trovato in una situazione in cui potevo giudicare, riflettere e criticare. Questa esperienza mi ha insegnato a stare più tranquillo, a fidarmi ancora di più, senza giudizi o pregiudizi”.