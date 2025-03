Lunedì notte, al termine della quarantesima puntata del Grande Fratello, si è verificata una lite furiosa tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta. La modella brasiliana ha accusato la Miss Italia di averle tirato dell’acqua addosso, per poi rincarare la dose: “Ho ricevuto degli sputi in faccia. Mi ha schizzata. Sì ha sputato”.

Ieri sera, Shaila si è appartata con Chiara e ha lasciato intendere che effettivamente almeno degli schizzi ci sono stati: “Io vi dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione. La cosa degli schizzi d’acqua è stata di cattivo gusto ed è anche un gesto brutto proprio da vedere. Però non è che deve fare mea culpa. Siamo anche esauriti, come viene giustificata lei che è esaurita, lo siamo anche noi. Una contro tre o tre contro una non cambia nulla”.

L’ex velina ha chiesto spiegazioni a Zeudi, che le ha raccontato come sono andate davvero le cose. A quanto pare, la Di Palma si stava lavando i denti accanto ad Helena e, scuotendo lo spazzolino, potrebbe aver schizzato involontariamente Helena.

“Ma quali sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti, a un certo punto le faccio capire che mi dovevo avvicinare al lavandino per buttare l’acqua che avevo in bocca. Io semplicemente ho gettato fuori il dentifricio con l’acqua che avevo in bocca, come tutti gli esseri umani e poi ho scosso lo spazzolino. Helena a quel punto si è girata arrabbiata verso di me e mi ha detto “ma come ti permetti, cosa fai mi sputi in faccia?!”. Amo per uno schizzetto! Io non credo nemmeno gli sia arrivato uno schizzo. Ma anche se fosse successo mica l’ho fatto apposta. Magari le è arrivato un suo schizzo, visto che anche lei si stava lavando i denti in quel momento. Ma sta bene con la testa questa ragazza? Da arrivare uno schizzo a quello che ha detto lei c’è una bella differenza. Sono due cose molto diverse. Io per uscire da quella situazione ho detto ‘sarò un cammello’, non mi è venuto di dire lama”.