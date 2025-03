Quella di ieri, martedì 18 marzo, è stata una registrazione di Uomini e Donne ricca di sorprese e colpi di scena. Nello studio, infatti, oltre al ritorno di alcuni volti noti del dating show, c’è stata anche una proposta di matrimonio. Due protagonisti del Trono Over presto diventeranno genitori e l’ex cavaliere ha anche chiesto alla sua compagna di sposarlo.

Stando alle anticipazioni pubblicate da Lollo Magazine, Cristiano Lo Zupone ha stupito la sua Asmaa Fares con una proposta di matrimonio: “Nella registrazione spazio alle dame e ai cavalieri del parterre over: per quanto riguarda Margherita Aiello, la dama sta uscendo con Pierpaolo ma non si sa se la conoscenza avrà un proseguo oppure no: lui si lamenta al centro studio dicendo che lei lo opprime troppo. C’è stata una nuova sfilata per le donne, ospiti in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: tra i due procede tutto a gonfie vele. Ospiti anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che stanno per diventare genitori. Lui in studio stupisce tutti portando due striscioni e chiedendo alla Fares se vuole sposarlo. Alessio Pili Stella continua la conoscenza con la dama Valentina”.

Non solo un bebè in arrivo, a Uomini e Donne sono tornati anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: “Martina e Ciro sono andati a convivere. Hanno raccontato che sono stati lontani qualche giorno, ma non riescono. Sono sempre super felici, cucinano insieme. Ciro va d’accordo con tutta la sua famiglia e per ora i due non hanno mai discusso, solo 2 volte per cavolate. Maria ha chiesto a Ciro chi sceglierebbe, ma lui non ha voluto rispondere. Martina ha detto che sceglierebbe Cristina”.