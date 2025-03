Sabato 22 marzo prenderà il via il Serale di Amici 24, e ad oggi non è stata ancora ufficializzata la giuria (lo scorso anno i nomi furono confermati con due settimane di anticipo). Sembra certa la presenza di Amadeus, ma chi lo affiancherà?

Secondo BubinoBlog, ci sarà Cristiano Malgioglio (per lui sarebbe il terzo anno consecutivo). RDS ha fatto sapere che il terzo giurato potrebbe essere uno tra Fedez e Eleonora Abbagnato: “Al momento Maria De Filippi e il suo staff hanno preferito non commentare le indiscrezioni su Fedez o sugli altri nomi che potrebbero entrare a far parte della giuria. I più gettonati sarebbero lui e Eleonora Abbagnato. L’annuncio probabilmente arriverà già nelle prossime ore, dal momento che la prima puntata del serale è ormai vicinissima: il 22 marzo”.

Anche secondo il quotidiano Il Giornale alla corte di Maria De Filippi potrebbe arrivare uno tra il rapper milanese e l’étoile: “Amadeus era già stato come ospite in una puntata di Amici e anche in una di C’è posta per te con la moglie Giovanna Civitillo in una delle puntate più seguite di questa stagione dello show che si è chiuso sabato sera sempre con ascolti record: share medio di questa edizione 30,61%, pari a 4 milioni 510 mila telespettatori. Anche per gli altri giudici non ci sono ancora conferme: forse torna Malgioglio e si fanno anche i nomi di Fedez ed Eleonora Abbagnato”.