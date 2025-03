Ieri, martedì 18 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale non sono mancate sorprese e colpi di scena. (clicca QUI per le anticipazioni).

Come riportato da Lollo Magazine, in studio erano presenti anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia uscita di recente dal dating show. L’ex tronista romana ha preferito il corteggiatore originario di Torre Annunziata a Gianmarco Steri, attuale tronista del programma. Martina e Ciro hanno raccontato che tra loro tutto procede a gonfie vele, che convivono da circa due mesi e che non riescono a stare l’una lontana dall’altro.

Maria De Filippi ha annunciato l’ingresso in studio della coppia, spiegando a Gianmarco che da lì a poco avrebbe visto un video di Martina. Il tronista pare sia rimasto molto sorpreso, tanto da cambiare completamente espressione. Steri pensava infatti che il video in questione fosse rivolto a lui o che Martina avesse deciso di corteggiarlo. Quando poi ha capito che non era lui il destinatario della clip andato in onda, non ha nascosto il suo dispiacere.

Scesa in studio, Martina ha salutato Steri. Ciro, invece, l’avrebbe salutato stringendogli la mano. Un gesto che non sarebbe stato apprezzato dal parterre in quanto ritenuto “freddo” rispetto al solito bacio che si scambia sulle guance quando ci si saluta.