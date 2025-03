E’ durata poche ore la rottura tra Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello. Era stato il pallavolista argentino a lasciarla, convinto del fatto che modella brasiliana provasse ancora dell’attrazione nei confronti di Lorenzo Spolverato, quest’ultimo tornato single dopo la fine della burrascosa storia d’amore con Shaila Gatta. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, sono stati mostrati alcuni video in cui Helena e Lorenzo scherzavano e flirtavano, ma la Prestes aveva cercato di rassicurare il fidanzato (senza successo). Sbollita la rabbia, però, Javier ha deciso di riavvicinarsi a Helena e ha scelto di darle una seconda possibilità.

La coppia si ritrova nel salone per discutere quanto accaduto. “Dopo ieri ho iniziato ad avere dei dubbi. Faccio fatica a pensare che lui ti sia indifferente”, confessa l’argentino. La modella sostiene di non essersi avvicinata a Lorenzo, ma Javier non riesce a dimenticare una frase che lo ha colpito: “peccato che abbiamo preso strade diverse”, pronunciata dalla Prestes. Helena ha spiegato che si riferiva al fatto che, date le circostanze, al momento non c'è speranza nemmeno per un'amicizia. Tuttavia, Javier non è convinto e le chiede: “Hai mai provato a baciarlo?”. Helena dice di non ricordarlo, ma ribadisce che si tratta del suo passato. “Pensavo che il passato rimanesse tale, ma evidentemente per te non è così”, commenta Javier, parso particolarmente irritato.

Helena decide di non dire più nulla, per non peggiorare la situazione: “Sai perché non ti dico niente? Ti stai creando cose nella tua testa e non esistono difese su questa cosa”. La modella che Javier stia ingigantendo quanto accaduto, sottolineando che non ci sia stato un abbraccio o un contatto fisico di alcun tipo, ma solo un paio di battute. A questo punto è la Prestes che inizia a dubitare della buona fede di Javier: “Tu non sei mai stato innamorato di me”. Martinez afferma il contrario, altrimenti non sarebbe così giù di morale e rivela che questa situazione gli provoca molte insicurezze. Helena prova quindi a fare un passo verso di lui, per risolvere la questione: “Se tu vuoi un altro comportamento da parte mia lo avrai, nessun problema. Io non ho nessun bisogno di avere questo contatto con lui e nessuna voglia”.

Il confronto continua anche dopo cena, e Javier sembra aver ammorbidito la sua posizione. Confessa infatti ad Helena che le insicurezze sul loro rapporto derivino principalmente da lui, e apprezza il fatto che la Prestes si sia impegnata a cambiare atteggiamento. I due ritrovano l'armonia e, in un momento di tenerezza, la donna lo bacia e i due iniziano a scherzare insieme. Gli Helevier sembrano aver dunque superato la loro prima vera crisi dall’inizio della relazione.