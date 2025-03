Dopo averlo lasciato accusandolo si aver pregiudicato il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello e di essere interessato esclusivamente alle dinamiche del reality, Shaila Gatta è ritornata tra le braccia di Lorenzo Spolverato con tanto di bacio passionale nel giardino.

“Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore – ha detto l’ex velina -. Siamo due irrisolti che si sono incontrati e si sono innamorati. Mi sono innamorata di una potenzialità e io in te vedo un grande potenziale. Uno dei momenti più belli che ricordo è quando abbiamo fatto quattro mesi insieme e abbiamo pianto insieme. […] Ho paura di fare l’amore con te”. “Sei pazzesca, sei bellissima, non ti ho mai vista più bella di stasera, sei un dono, sei la cosa più grande che mi sia arrivata nella vita ed ero impreparato”, ha replicato il modello milanese.

Il riavvicinamento di Shaila a Lorenzo potrebbe essere letto come una mossa strategica per riconquistare il favore del pubblico e assicurarsi un posto in finale. Se così non fosse, e le cose che ha detto le pensa davvero, sarebbe gravissimo. L’odio non è assolutamente una forma d’amore.

Shaila Gatta, cos'ha detto (ieri) su Lorenzo Spolverato

“Non sfogo col pianto, ma dentro ho una guerra. Ho idealizzato Lorenzo, ci avevo visto del potenziale. Ma non era amore. Chi mi ama mi parla e si mette in discussione e fa un passo indietro rispetto al suo ego. Lui ama le luci. Se si volesse bene avrebbe accolto una donna che lo ama. Non ama sé stesso, ama le luci. La vita gli ha dato un dono perché io sono un dono, ma non ha saputo coglierlo. Lorenzo è un incoerente e una m*rda. Il bonus che ha avuto in questa edizione sono stato io, tante volte ho litigato io per lui e c’ho messo la faccia io per lui. Io che bonus ho avuto? Averlo preso nel c**o da lui? Mi ha tutelata mezza volta. Questo non è amore, è egoismo”.