In casa Mediaset si lavora senza sosta in vista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. In questi giorni verranno prese le ultime decisioni per ciò che riguarda conduzione, opinionisti e inviato (in pole position ci sono rispettivamente Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli), ma nel frattempo Nicole Murgia, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, lo scorso anno finita al centro del gossip per un flirt con Edoardo Sanson (poi giunto ai titoli di coda), ex fidanzato della gieffina Anita Olivieri, si è detta pronta a sbarcare in Honduras. Un’altra ex concorrente del GF, nonché ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe invece stata direttamente contatta per diventare una naufraga.

Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo su Dagospia, Teresanna Pugliese avrebbe sostenuto i casting per partecipare al celebrity survivor. Sembra che l’ex tronista sia piaciuta molto e quindi potremmo vederla davvero a Cayo Cochinos: “Fervono in Mediaset i provini per L’Isola dei Famosi 2025, che dovrebbe essere affidata alla conduzione della giornalista – iena Veronica Gentili. Per la nuova edizione del famoso reality di Canale 5, dopo il flop dello scorso anno per il quale la povera Vladimir Luxuria ci ha messo la faccia e i tacchi a spillo, Mediaset vuole un cast “forte”. Infatti ci sono già stati molti provini per cercare di fare il meglio. Ed è per questa ragione che è stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese, ex tronista, amata tronista di Uomini e Donne, ex corteggiatrice ed ex gieffina. Se il buongiorno si vede dal mattino…”.

Isola dei Famosi, chi si è proposto

Nicole Murgia, ex gieffina e attrice

Ilaria Galassi, ex gieffina e showgirl

Isola dei Famosi, chi è stato contattato

Delia Duran, ex gieffina e influencer

Angelo Madonia, ballerino ed ex volto di Ballando Con le Stelle

Maddalena Corvaglia, ex velina

Sylvie Lubamba, personaggio pubblico

Camila Giorgi, ex tennista

MariaLuisa Jacobelli, giornalista

Letizia Paternoster, ciclista

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina